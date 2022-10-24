Тамбовские «волки» одержали историческую победу в Суперлиге

Волевая победа над дублем ЦСКА навсегда останется в памяти тамбовских баскетболистов. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

В СТЦ «Тамбов» местные баскетболисты встречались с дублем московского ЦСКА в рамках мужской Суперлиги. После трех поражений кряду подопечные Олега Игумнова настраивались исключительно на победу. Да и соперник был подходящий. Армейцы приехали из Курска, где получили нагоняй от «Русичей», так что «волкам» было грешно не поддержать задел географических соседей. И они справились с задачей. Хотя не без нервотрепки. Выиграв первую четверть (20:19), тамбовчане уступили в двух следующих, и перед заключительным игровым отрезком шли с отставанием в 12 очков от соперника (47:59). Казалось, нас ждет очередная «баранка». Но четвертая четверть прошла при подавляющем преимуществе хозяев паркета. За десять секунд до финальной сирены счет стал равным – 72:72, а победный бросок совершил Никита Иванов – 74:72.

В ТОП-5 самых результативных игроков «волков» вошли Роман Баландин (29 очков), Иванов (12), Максим Лютыч, Евгений Борисюк (по восемь) и Юрий Митюк (шесть).

После дебютной победы «Тамбов» располагается на 11-м месте с пятью очками. Лидируют «Динамо» из Владивостока (восемь баллов). Также без осечек идут «Уралмаш» из Екатеринбурга, столичная «Руна» и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды, но они провели на один матч меньше. Теперь 28 октября тамбовчане сыграют в Химках с местным одноименным клубом. Начало игры в 19:00.