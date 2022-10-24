В Тамбове удалают опасные деревья с территорий школ

В областном центре продолжаются работы по опиловке и удалению старых деревьев на территориях, прилегающих к учреждениям образования. Предварительно специалисты Дирекции благоустройства и озеленения проводят обследование и дают заключение о проведении необходимых работ.

Тридцать четыре старых дерева, которые нужно удалить, обнаружили на территории двух корпусов школы №31. К работам по удалению рабочие приступили в субботу.

- Основная часть убрана, оставшееся будет спилено на этой неделе. Это никак не помешает ученикам, - отметила директор школы №31 Ольга Ухватова.

Всего на территории 17 учреждений общего и дополнительного образования было выявлено более 320 деревьев, которые требуют удаления. Работы проводятся подрядными организациями в рамках заключенных договоров с учетом соблюдения мер безопасности и организации учебного процесса.

- После на месте удаленных деревьев будут высажены новые, сообщает пресс-служба администрации Тамбова.