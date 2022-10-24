В Тамбовской области участники спецоперации и их родные могут оформить кредитные каникулы

Банк России опубликовал информацию, в которой разъяснил правила оформления кредитных каникул для участников специальной военной операции.

Требование о кредитных каникулах может направить не только сам военнослужащий, но и другой человек, имеющий доверенность, в том числе в простой письменной форме. Документы, подтверждающие право на кредитные каникулы, также могут быть представлены иными лицами, доверенности для этого не требуется. Этими документами могут быть выписки из приказов командира военной части или военного комиссариата и другие.

Кредиторам также рекомендуется не запрашивать подтверждающие документы, если есть основания полагать, что заемщик имеет право на кредитные каникулы (например, при зачислении на его счет денежного довольствия военнослужащего). То, что человек в ответ на запрос не представил документы, не может быть поводом для отказа — он вправе сделать это в течение 30 дней после прекращения участия в СВО.

В информации Банка России приводится перечень документов, которые достаточны для оформления каникул по кредитам и займам членов семей мобилизованных и участников СВО. Для супруги это свидетельство о заключении брака, для иждивенцев — акт органа опеки о назначении военнослужащего опекуном или попечителем либо решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении военнослужащего.

- Добровольцы – участники СВО и члены их семей также имеют право на кредитные каникулы, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Подробнее можно прочитать информацию о правилах оформления кредитных каникул для участников СВО можно, перейдя по ссылке https://cbr.ru/faq/voprosy-i-otvety-po-kreditnym-kanikulam-dlya-uchastnikov-special-noy-voennoy-operacii/.