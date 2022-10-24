На Тамбовщине в девятый раз пройдёт марафон «Мучкап – Шапкино. Любо!»

5 ноября после двухлетнего перерыва в Тамбовской области пройдет крупнейшее в Черноземье беговое событие IX марафон «Мучкап – Шапкино. Любо!». Около тысячи человек примут участие в соревнованиях.

Мучкапский марафон завоевал уважение среди профессионалов и любителей бега. На выбор, с учетом подготовки и возраста, участникам предлагается выйти на дистанции в 42, 21 и 10 километров. Есть ещё «Сладкий забег» для самых маленьких участников и VIP-дистанции для тех, кто просто хочет приобщиться к празднику, но пока не готов соревноваться с профессионалами.

- Для того, чтобы принять участие в забеге, надо зарегистрироваться на сайте https://reg.place/events/gc7aqg, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Каждый зарегистрированный участник получит личный стартовый пакет, в который войдет нагрудный номер и электронный чип индивидуального хронометража – он позволит точно узнать результат каждого спортсмена и определить победителей.

Напомним, идейным вдохновителем и участником первых восьми марафонов был уроженец Мучкапского района Борис Машенков, который ушел из жизни в 2021 году. Именно его идею, проводить это спортивное мероприятие на мучкапской земле ко Дню народного единства, поддержало руководство района и его жители. Борис Николаевич также был инициатором многих других марафонов по всей России, талантливым фотографом и отличным организатором. В 2022 году впервые марафон «Мучкап-Шапкино. Любо!» пройдет без него.