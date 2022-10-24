В Тамбовской области из хозяйства украли 55 кг яблок

22 октября в полицию поступила информация о краже яблок с территории хозяйства в селе Старокленское Первомайского района. Из сада похитили 55 килограммов фруктов. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 66-летний житель соседнего села Малый Снежеток.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновному грозит штраф в размете 80 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до двух лет.