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Происшествия24 октября 2022 8:46

В Тамбовской области из хозяйства украли 55 кг яблок

66-летнему похитителю грозит крупный штраф или до 2 лет колонии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

22 октября в полицию поступила информация о краже яблок с территории хозяйства в селе Старокленское Первомайского района. Из сада похитили 55 килограммов фруктов. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 66-летний житель соседнего села Малый Снежеток.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновному грозит штраф в размете 80 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до двух лет.