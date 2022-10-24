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Общество24 октября 2022 6:45

В Ахлебиновской роще посадили молодые дубы

Новые деревья заменят старые, убранные при санитарной рубке
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

На территории памятника природы Ахлебиновская роща в городе Тамбове высадили молодые саженцы дуба. В работе по компенсационной высадке деревьев приняли участие работники Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения и Дирекции благоустройства и озеленения. Необходимость такой работы возникла в связи с проведенной в Ахлебиновской роще в этом году санитарной рубкой подгнивших деревьев и сухостоя.

- В ближайшее время специалистами будет высажена еще одна партия саженцев дуба и ивы Матсудана, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Ахлебиновская роща является старейшим парком города Тамбова. Здесь произрастают несколько тысяч деревьев - сосны, лиственницы, липы, дубы и каштаны. С 1979 года объект является памятником природы регионального значения и охраняется государством.