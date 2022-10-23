24 октября центр Тамбова перекроют из-за футбольного матча

Из-за футбольного матча национальной лиги 2 между командами «Спартак» и «Динамо» 24 октября в Тамбове перекроют движение. Так, с 14.00 и до окончания игры будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств:

- по четной стороне улицы Советской (от Студенецкой набережной до улицы Студенецкой);

- по нечетной стороне улицы Карла Маркса (от Студенецкой до Студенецкой набережной);

- по четной стороне улицы Студенецкой набережной (от улицы Советской до улицы Карла Маркса).

Также запрещена остановка и движение транспортных средств по улице Студенецкой, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса. Для исключения выхода пешеходов на проезжую часть дороги по периметру стадиона «Спартак» установят ограждения.