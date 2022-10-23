В Тамбове появятся новые остановки с QR-кодами

Новые павильоны устанавливают на месте демонтированных «умных остановок» в Тамбове. Как сообщила пресс-служба мэрии, восемь из них уже оборудованы. 21 современные остановочные павильоны появились на остановках «Завод «Аппарат», «Улица Сенько», «Автовокзал «Северный», в ближайшее время поставят еще пять.

- Остановки двух видов: алюминиевый профиль/стекло, и стальной профиль/поликарбонат. Сбербанк удалил 13 павильонов, нам нужно поставить 12. На Астраханской улице она не нужна, там есть совмещенная с торговой точкой остановка, - рассказал начальник отдела обслуживания остановочных павильонов Герман Зубков.

Для удобства пассажиров на время отсутствия электронных табло на новых павильонах разместят QR-коды. Через приложение «Умный транспорт» с их помощью можно будет получить информацию о прогнозе прибытия интересующего маршрута. После появления электронных табло QR-коды продолжат существование. Так что каждый сможет выбрать удобный для себя способ узнать, когда приедет нужный автобус.