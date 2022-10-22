В новом сквере на улице Киквидзе в Тамбове украли 15 кустов бирючины

В новом сквере на улице Киквидзе сотрудники Дирекции благоустройства и озеленения обнаружили пропажу сразу нескольких растений. Ночью, воспользовавшись отсутствием фонарей, которые ещё монтируются, кто-то выкопал 15 кустов бирючины, высаженных накануне.

Чтобы избежать таких ситуаций, в ближайшее время в сквере на ул. Киквидзе, а также на других благоустраиваемых объектах в городе будут установлены камеры видеонаблюдения.

- До конца осени в сквере должны высадить 120 деревьев, в числе которых липы, пирамидальные тополя, клены, и 1500 кустарников, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Администрация города обращается к тамбовчанам с просьбой бережно относиться к проделанной работе, сохранять сделанное и не оставаться равнодушными, если заметили нарушения. Тамбов - наш город, и от нашего с вами бережного отношения зависит, каким он будет сегодня и завтра.