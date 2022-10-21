На Демо-дне Сбера в Воронеже показали перспективные стартапы с технологиями искусственного интеллекта

В Воронеже состоялся региональный Демо-день молодежных акселераторов Сбера. В этом году в нем приняли участие более 3,5 тысяч школьников и студентов из регионов Центрального Черноземья. В течение нескольких месяцев ребята создавали собственные технологические стартап-проекты под руководством опытных методологов и предпринимателей.

Сегодня 18 команд из Воронежа, Белгорода и Москвы выступили на площадке образовательного центра «Орион». Проекты оценивал экспертный совет, в состав которого вошли представители Сбербанка, Воронежского государственного университета, а также руководители ведущих предприятий Воронежской области.

Эксперты выделили следующие проекты:

Студенты из Белгорода представили проект автоматизации и оцифровки процессов производства в животноводстве с применением технологий исскуственного интеллекта Eye God. Он предполагает экономию 30% ресурсов производства, корректировку технологий откорма животных, их постоянный мониторинг на выявление инфекций и травм.

Воронежская команда с проектом «Pharm up» представила SAAS-сервис для клиентов розничных аптечных сетей: подбор лекарственного препарата происходит автоматически на основе данных клиента.

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО СберБанк:

« Сегодня на мероприятии мы увидели яркие пилотные проекты, которые в будущем, возможно, обогатят российский рынок прорывными решениями и технологиями. В процессе обучения ребята получили колоссальный опыт, который поможет им при выборе будущей профессии. В этом году количество зарегистрированных участников почти в 3 раза выше в сравнении с прошлым годом. Заявки подали более 3,5 тысяч молодых предпринимателей. Благодаря нашим акселерационным программам в регионах усиливается предпринимательский, научно-технический и инновационный потенциал, раскрываются новые таланты в высокотехнологичных отраслях».

Свои оценки по каждому проекту судьи передадут для дальнейшего рассмотрения и возможности участия стартапов в суперфинале в Москве. Лучшие команды представят свои разработки руководителям крупнейших корпораций, ректорам ведущих вузов, инвесторам и поборются за призовой фонд. Уверены, что среди них будут и команды из Черноземья. Лучшие получат гранты и преференции при поступлении в вузы.

Помимо молодежных команд на региональном Демо-дне выступили 5 самых сильных проектов региона в области искусственного интеллекта. Они были представлены в рамках реализации Федерального проекта «Искусственный интеллект», Национальным Центром компетенций которого является Сбербанк. Проекты уже получили гранты Фонда содействия инновациям (Фонд Бортника) и выступали вне конкурса.

Открыт прием заявок на участие в следующей волне федерального акселератора стартапов для школьников 8–11-х классов и учеников средних специальных учебных заведений. Подать заявку можно до 31 октября 2022 года.

Также стартовал приём заявок в акселератор SberStudent для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Заявки принимаются до 13 ноября 2022 года.

Участие в обеих программах бесплатное, для регистрации не нужно иметь готовый проект или даже идею, их помогут найти в ходе обучения.