В Тамбовской области на новое рассмотрение направили дело о смертельном ДТП, фигурантом которого стал сын известного мичуринского бизнесмена Кирилл Корнев

В Тамбовской области пересмотрят дело о смертельном ДТП, виновником которого стал сын известного мичуринского бизнесмена, 27-летний гендиректор ООО «Берлогово» Кирилл Корнев. В ноябре прошлого года Мичуринский городской суд вынес приговор мужчине, который, по версии следствия, в декабре 2019 года, будучи в состоянии опьянения, управляя снегоболотоходом, нарушил правила дорожного движения и не справился с управлением, в результате чего погиб пассажир.

Суд отверг версию органа предварительного расследования о наличии опьянения у водителя, нарушении им ПДД и предложенную квалификацию действий виновного, переквалифицировав их с п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (наказание от 5 до 12 лет лишения свободы) на ч.1 ст. 109 УК РФ (максимальное наказание до 2-х лет лишения свободы при наличии менее строгих), назначив 1 год ограничения свободы.

Прокуратурой области данный приговор был оспорен, однако Тамбовский областной суд апелляционное представление в январе текущего года отклонил, а осужденного от назначенного наказания освободил в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

На вышеуказанные судебные решения заместителем прокурора области принесено кассационное представление, которое 7 июля удовлетворили. Второй кассационный суд общей юрисдикции согласился с тем, что квалификация действий осужденного по статье 109 УК РФ является неправильной, в связи с чем направил уголовное дело в суд апелляционной инстанции для дачи надлежащей и обоснованной оценки доводам ранее принесенного апелляционного представления.

- При повторном апелляционном рассмотрении 20 октября Тамбовский областной суд представление удовлетворил, передав дело на новое судебное разбирательство в Мичуринский городской суд, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

Напомним, из-за этого дела арестована начальник управления здравоохранения области Марина Лапочкина. Она, по версии следствия, поспособствовала тому, чтобы сын бизнесмен мог скрыть факт алкогольного опьянения в момент аварии.