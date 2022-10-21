На тамбовчанку без ее ведома оформили кредит

В ОМВД по Тамбовскому району обратилась 61-летняя жительница села Красносвободное, которая рассказала, что микрофинансовая организация требует с нее выплаты долга по кредиту с большими процентами. Женщина пояснила, что никакой кредит не оформляла.

В результате проверки сотрудники полиции выяснили, что кто-то воспользовался паспортными данными пенсионерки и оформила кредит в 7400 рублей на её имя. По подозрению в афере задержали 41-летнюю жительницу Тамбова, а преступлении она призналась. Женщине придется возместить ущерб кредитной организации.

- В ОМВД по Тамбовскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.