В Тамбовской области расширили возможности использования областного маткапитала

21 октября депутаты областной Думы приняли в двух чтениях изменения в областной закон о социальной поддержке многодетных семей, которые предусматривают расширение возможностей использования областного материнского капитала. Теперь его можно будет использовать не только на приобретение, строительство, газификацию жилого помещения, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, но и на реконструкцию дома блокированной застройки, а также на подключение (технологическое присоединение) объекта индивидуального жилищного строительства либо дома блокированной застройки к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Кроме того, законом закреплена норма по безлимитному посещению многодетными семьями музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок, расположенных на территории области. Ранее действовали ограничения на бесплатное посещение.

В нашей области проживает более 9 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается почти 33 тысячи детей. Закон «О социальной поддержке многодетных семей» закрепляет 18 мер поддержки, на которые ежегодно выделяется около 600 миллионов рублей.

- В сентябре текущего года принят закон о новой мере поддержки - единовременной денежной выплаты в 5 тысяч рублей каждому новорожденному, - напоминают в правительстве Тамбовской области. - Также продлен статус многодетной семьи, если старший ребенок после совершеннолетия продолжает обучение по очной форме, - до исполнения ему 23 лет.