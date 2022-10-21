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Общество21 октября 2022 10:28

В Тамбове прошла встреча с депутатами Цнинского, Бокинского и Покрово-Пригородного сельсоветов, которые планируют присоединить к городу

В мэрии обсудили вопросы, волнующие жителей потенциально новых территорий
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В администрации Тамбова прошла встреча с депутатами Цнинского, Бокинского и Покрово-Пригородного сельсоветов Тамбовского района, которые планируют присоединить к областному центру. Накануне Тамбовская городская Дума выступила с с соответствующей инициативой по этому вопросу.

На встрече в формате круглого стола обсудили связанные с присоединением вопросы, которые волнуют жителей: сохранение льгот для сельских поселений, развитие инфраструктуры, организация работы транспорта, учреждений образования, культуры и др.

- Если решение об объединении состоится, сельские поселения войдут в состав городского округа так, как они значатся сейчас - сёла Покрово-Пригородное, Бокино, поселки Строитель и Тригуляй, деревни Лужки и Перикса с сохранением всех льгот для жителей и работников сельских территорий, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.