У тамбовского предпринимателя нашли больше 4 тысяч пачек контрафактных сигарет

20 октября сотрудники отделения по экономическим преступлениям и противодействия коррупции задержали предпринимателя, у которого обнаружили контрафактную продукцию. 56-летний житель Кирсанова реализовывал через магазин табачную продукцию с признаками контрафакта. При опросе он признал, что хранил продукцию без соответствующей документации. Сотрудники полиции нашли в магазине 2338 пачек сигарет. Еще 2000 пачек контрафакта изъято в гараже подозреваемого.

- Будет назначена экспертиза, по результату которой будет решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновному грозит наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо арест на срок до шести месяцев.