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Происшествия21 октября 2022 8:57

У тамбовского предпринимателя нашли больше 4 тысяч пачек контрафактных сигарет

Мужчине грозит обвинение в незаконном предпринимательстве
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

20 октября сотрудники отделения по экономическим преступлениям и противодействия коррупции задержали предпринимателя, у которого обнаружили контрафактную продукцию. 56-летний житель Кирсанова реализовывал через магазин табачную продукцию с признаками контрафакта. При опросе он признал, что хранил продукцию без соответствующей документации. Сотрудники полиции нашли в магазине 2338 пачек сигарет. Еще 2000 пачек контрафакта изъято в гараже подозреваемого.

- Будет назначена экспертиза, по результату которой будет решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновному грозит наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо арест на срок до шести месяцев.