В Тамбове на ул. Б. Васильева сбили 8-летнюю девочку

Девочка оказалась на лечении в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 20 октября в 17 часов 30 минут в районе дома №20 по улице Б. Васильева города Тамбова. 42-летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Нива 212300», сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора.

- В результате аварии водитель и пассажиры машины не пострадали, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Ребенка доставили в тамбовскую областную детскую больницу.