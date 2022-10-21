Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 октября 2022 7:01

В Тамбове на ул. Б. Васильева сбили 8-летнюю девочку

Ребенок переходил дорогу на красный свет
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Девочка оказалась на лечении в больнице

Девочка оказалась на лечении в больнице

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 20 октября в 17 часов 30 минут в районе дома №20 по улице Б. Васильева города Тамбова. 42-летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Нива 212300», сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора.

- В результате аварии водитель и пассажиры машины не пострадали, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Ребенка доставили в тамбовскую областную детскую больницу.