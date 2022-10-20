Кассово-инкассаторскую службу Сбера поздравляют с 30-летием создания

Сегодня в Сбере отмечают День работника налично-денежного обращения. Подразделение, ставшее основой современной кассово-инкассаторской службы банка, исполнилось ровно 30 лет.

В коллектив этой службы входят инкассаторы и сотрудники кассовых подразделений. Они отвечают за мониторинг маршрутов, связь, обучение, организацию процессов и внедрение инноваций службы.

Сейчас кассово-инкассаторское подразделение – это четко выстроенная структура, которая постоянно совершенствует материально-техническое обеспечение и оттачивает систему профессиональной подготовки специалистов.

Главные приоритеты в работе кассово-инкассаторской службы — это безопасность сотрудников и ценностей, с которыми они работают. Инкассаторы банка оснащены самыми современными средствами защиты: боевым оружием и бронированным спецтранспортом. Денежные средства перевозятся в спецконтейнерах, их использование делает нападение на бригаду инкассаторов бессмысленным. За обстановкой на маршрутах следит специальная служба мониторинга, которая в нештатной ситуации удалённо блокирует двери и двигатель спецавтомобиля. Для профессиональной подготовки сотрудники проходят регулярные выездные учения и ситуативные тренировки на VR-тренажёрах.

В работе службы используются самые современные и эффективные технологии. В кассовых подразделениях действуют роботизированные участки пересчёта денежных средств. С помощью искусственного интеллекта рассчитывается оптимальный объём остатка денег в банкоматах и отделениях. Инкассаторы получают задание и маршрут следования, принимают и сдают денежные средства по штрихкоду, регистрируют подпись клиента с помощью своего главного рабочего инструмента — мобильного терминала сбора данных. С него вся информация о перемещении ценностей сразу поступает в системы банка, и средства зачисляются клиенту онлайн на счёт.

Денис Скребец, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка – управляющий Воронежским отделением Сбера ПАО Сбербанк:

«С уверенностью могу сказать, что сплоченная команда грамотных и ответственных специалистов, готовых развивать свои компетенции, оказывать высочайший уровень услуг внутренним и внешним клиентам, развивать долгосрочные партнерские отношения и просто дарить положительные эмоции. Убежден, что благодаря вашему профессионализму будут реализованы все поставленные задачи».

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка ПАО Сбербанк:

«Ежедневно через кассово-инкассаторские центры Сбера проходят миллионы бумажных купюр и тонны металлических денег. Наши сотрудники используют новейшие технологии и в круглосуточном режиме, без праздников и выходных, стоят на страже безопасности клиентов Сбера и их средств. Главная ценность и гордость службы — люди. Они всегда берут на себя ответственность и находят решения сложнейших задач. От них исходят уверенность и надёжность, им доверяют, на них полагаются миллионы клиентов Сбера. Поздравляю коллег с профессиональным праздником!»