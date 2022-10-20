В Тамбове возобновили ремонт тротуаров на ул. Советской

Относительно сухая погода позволила рабочим возобновить работы по укладке тротуарной плитки на улице Советской. Капитальный ремонт проезжей части, на участке от улицы М. Горького до Комсомольской площади, завершили еще в сентябре. Сейчас осталось привести в порядок отдельные части пешеходной зоны. Согласно заключенному контракту ремонт тротуаров должен был завершиться до 1 октября. В эти сроки подрядчик не уложился. Сейчас с ним ведется претензионная работа.

- Исполнитель объясняет задержку в сроках плохими погодными условиями — почти весь сентябрь и октябрь шли проливные дожди. Рабочим сложно трудиться во время такой непогоды. Сейчас работы по обновлению тротуаров возобновлены. Легкие отрицательные температуры не внесут коррективы в процесс, главное, чтобы было сухо на улице, - пояснил начальник отдела по контролю за капитальным ремонтом и ремонтом дорог Дирекции городских дорог Максим Муравьев.

20 октября рабочие трудятся в районе Парка культуры и массового отдыха. Здесь укладывают крупноформатную плитку. Чтобы минимизировать неудобства для пешеходов, демонтаж старого покрытия проводят поэтапно. Для прохода оставляют специальные участки, устанавливают пешеходные трапы. Чтобы вновь уложенная плитка смотрелась гармонично, было принято решение также обновить устаревшее плиточное покрытие на примыкающих к ней улицах Державинская, Интернациональная и Рахманинова. Здесь работы уже завершены или подходят к своему окончанию.