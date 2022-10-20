В тамбовские соцучреждения поставлялся сыр несуществующего производителя с растительными жирами

В сентябре на территории области специалисты управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской выявили факт поставки молочной продукции фантомного производителя.

Некий ИП Мордасов В.А. отгрузил 300 кг сыра в социально значимые учреждения региона. Производителем продукциичислилось ООО «Белвкусидея». После исследования проб сыра в нем нашли жиры растительного происхождения, что недопустимо.

Отследив продукцию во ФГИС «Меркурий» оказалось, что ООО «Белвкусидея» признано фантомом. Также, ООО «Белвкусидея» внесла сведения о проведении лабораторных исследований в несуществующей лаборатории ИЛ «Вега – Тест».

- Информация о фактах легализации потенциально опасной продукции направлена в Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области, социальные учреждения и правоохранительные органы, - сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. - Также, ведомством объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.