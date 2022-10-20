В Тамбове ищут подрядчика для достройки дома на ул. Киквидзе, 77б

Завершить строительство должны к концу 2023 года

В Тамбове выбирают подрядчика для достройки дома на ул. Киквидзе, 77б. Строительство этой многоэтажки фирма «Центржилстрой» начала в 2014 году с привлечением средств дольщиков. Средства в строительство квартир в этом доме вложили около 200 человек. Но спустя два года работы остановились и не возобновлялись до сих пор. Обманутые дольщики обращались во все инстанции, но безрезультатно – фирма, в которую они отнесли деньги, вступила в процесс банкротства. В 2020 году Фонд защиты прав дольщиков принял решение о достройке этого дома, у которого на момент заморозки строительства была готова лишь коробка, и то только на уровне 5-7 этажей. Еще около года понадобилось на то, чтобы права и обязанности застройщика по этому объекту передали непосредственно Фонду. После соблюдения всех формальностей и подготовке проектно-сметной документации Фонд объявил тендер для завершения строительства. Подрядчику, который возьмется за этот объект, предлагают чуть больше полумиллиарда рублей. Аукционные процедуры еще не завершены.

- Победитель аукциона должен начать работы не позднее 10 дней с момента подписания контракта, - говорится в документах закупки. – Завершить их нужно не позднее 30 октября 2023 года. Генподрядчик вправе закончить строительство досрочно, не требуя при этом увеличения цены контракта.

После приёмки здания в эксплуатации дольщики, наконец, смогут получить ключи от своих квартир.