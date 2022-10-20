В Тамбовской области официально утвердили в должности нового начальника управления по Госохране памятников

Дмитрий Самородин

20 октября в правительстве Тамбовской области произошло новое назначение. Начальником регионального управления по государственной охране объектов культурного наследия с этого дня стал 49-летний Дмитрий Самородин. Он сменил на этом посту Наталию Юрину, которая работала в статусе и. о.

Напомним, с 2017 по 2020 год Самородин занимал должность первого вице-мэра в городской администрации и курировал на этом посту вопросы градостроительства, архитектуры, землепользования и городского хозяйства. При нем, в мае 2018 года, разразился громкий скандал, связанный с несанкционированным сносом здания интендантства на ул. Советской, 107в. Градозащитники пытались добиться для него статуса памятника, но его разрушили.

После ухода со своего поста экс-мэра Сергея Чеботарёва, Самородин в течение нескольких месяцев - с марта по октябрь 2019 года - исполнял обязанности главы города Тамбова. До назначения руководителем управления по государственной охране объектов культурного наследия работал в управлении социальной защиты и семейной политики области в должности первого заместителя начальника управления. При этом он имеет высшее профессиональное образование по направлению «Промышленное и гражданское строительство».

- Региональное управление по государственной охране объектов культурного наследия осуществляет деятельность по обеспечению сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности области, и государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, - напоминают в правительстве Тамбовской области.