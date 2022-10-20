Тамбовчанка завоевала золото на первенстве мира по борьбе на поясах

Ксения Самойлова (в центре). Фото со страницы "Физическая культура и спорт Тамбовской области" в VK.

В Нур-Султане состоялось первенство мира по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок с участием спортсменов из 16-ти стран. В весовой категории до 48 кг выступала представительница ДЮСШ №1 Тамбова Ксения Самойлова. Воспитанница Николая Растяпина выиграла все три поединка, завоевав золотую медаль.

Как сообщалось ранее, тамбовский «Спартак» выиграл четвертый матч кряду. На сей раз, повержен оказался столичный «Сахалинец».

Тем временем, тамбовские «волки» проиграли дублю питерского «Зенита». Больше всех очков у хозяев набрал Владислав Бобровских (18).