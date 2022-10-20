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Спорт20 октября 2022 9:49

Тамбовчанка завоевала золото на первенстве мира по борьбе на поясах

Турнир прошел в столице Казахстана
Алексей СЕРГУНИН
Ксения Самойлова (в центре). Фото со страницы "Физическая культура и спорт Тамбовской области" в VK.

Ксения Самойлова (в центре). Фото со страницы "Физическая культура и спорт Тамбовской области" в VK.

В Нур-Султане состоялось первенство мира по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок с участием спортсменов из 16-ти стран. В весовой категории до 48 кг выступала представительница ДЮСШ №1 Тамбова Ксения Самойлова. Воспитанница Николая Растяпина выиграла все три поединка, завоевав золотую медаль.

Как сообщалось ранее, тамбовский «Спартак» выиграл четвертый матч кряду. На сей раз, повержен оказался столичный «Сахалинец».

Тем временем, тамбовские «волки» проиграли дублю питерского «Зенита». Больше всех очков у хозяев набрал Владислав Бобровских (18).