Тамбовский «Спартак» выиграл четвертый матч кряду

Победные эмоции в раздевалке "Спартака". Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Вчера, 19 октября, в матче 17-го тура второй лиги в группе 3 тамбовский «Спартак» встречался в Москве с местным «Сахалинцем». После смены тренера «волки» преобразились – выиграли три матча из трех. И на выезд с одним из лидеров турнира приехали с отменным настроением. Не исключено, что именно тот задор, который обрела команда с приходом Сергея Рыжикова, помог победить и четвертой встрече кряду. Единственный гол спартаковцы провели уже на второй минуте – 11-метровый удар реализовал Скрыпников. Итог - 1:0 в пользу тамбовчан.

«Спартак»: Баженов, Дворяшин, Бзикадзе (Новиков, 74). Шабанов, Воловик, Скрыпников, Масленников, Ямлиханов, Архипов А. (Попов, 10), Жеребятьев (Пчелинцев, 89), Мызгин (Перегудов, 46).

После вчерашнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 упрочило брянское «Динамо» (39 очков). Далее располагаются курский «Авангард» и московский «Сахалинец» (по 30). Тамбовчане занимают девятое место с 21-м очком. В 18-м туре, 24 октября, наши футболисты сыграют дома с «Динамо».