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Происшествия20 октября 2022 7:26

В Тамбовском районе нашли снаряды времен Первой мировой войны

Боеприпасы уничтожили взрывотехники Росгвардии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Боеприпасы пролежали в земле почти сотню лет

Боеприпасы пролежали в земле почти сотню лет

Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН «Вал» управления Росгвардии по Тамбовской области обследовали и уничтожили 2 боеприпаса, которые обнаружили при проведении земляных работ в поселке Комсомолец. Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали находки как 152-мм артиллерийские снаряды времен Первой мировой войны со следами сильной коррозии и механическими повреждениями.

- С соблюдением необходимых мер безопасности специалисты Росгвардии вывезли боеприпасы в безопасное место и уничтожили, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

Фото пресс-службы управления Росгвардии