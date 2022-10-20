Тамбовчанин пробрался в чужую дачу и украл насос

В полицию поступила информация о краже водяного насоса из домика, расположенного на территории одного из дачных кооперативов Октябрьского района Тамбова. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже устройства. Им оказался 39-летний ранее судимый местный житель. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, вор сбил навесной замок, проник на дачу и украл насос. Его изъяли и вернут владелице.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Устанавливается причастность подозреваемого к другим подобным преступлениям.