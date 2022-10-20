В Тамбовской области создали оперштаб, который будет регулировать соблюдение режима повышенной готовности

С 20 октября в Тамбовской области начинает действовать режим повышенной готовности. Накануне в регионе создали оперативный штаб, который будет регулировать его соблюдение. Как рассказали в правительстве региона, в случае необходимости в области могут быть введены следующие меры:

- усиление охраны общественного порядка,

- усиление охраны объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей,

- введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики,

- ограничение движения транспортных средств и проведение их досмотра.