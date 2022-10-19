Тамбовские «волки» проиграли дублю питерского «Зенита»

После сегодняшней игры «Тамбов» располагается на 14-м месте с тремя очками. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 19 октября, в СТЦ «Тамбов» местные баскетболисты встречались с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга в рамках мужской Суперлиги. Провалившись в первой четверти (9:18), «волки» выиграли два следующих отрезка (19:15 и 19:13), но удержать победу не смогли. Концовка лучше удалась сопернику – 22:11 и 68:58 в пользу дублеров «Зенита». Самыми результативными игроками в составе «Тамбова» стали Владислав Бобровских (18 очков), Никита Иванов (14) и Роман Баландин (10).

После сегодняшней игры «Тамбов» располагается на 14-м месте с тремя очками. Лидируют «Уралмаш» и «Динамо» из Владивостока. У них по шесть баллов. Также без осечек идут столичная «Руна» и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды, но у них соответственно два и один матч в запасе. Теперь 22 октября тамбовчане примут дома дубль московского ЦСКА. Начало игры в 19:00.