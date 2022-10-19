Мичуринский «Тамбов» обменялся победами с клубом из райцентра Воронежской области

29 и 30 октября мичуринцы примут на своем льду кирово-чепецкую «Олимпию» (четвертое место, 13 очков). Начало игр в 13:00. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

18 и 19 октября мичуринский «Тамбов» в рамках регулярного чемпионата НМХЛ дважды выяснял отношения с «ЭкоНивой-Бобров» на воронежском льду. Накануне «волчата» победили 4:1. Дубль оформил Алексей Долишня (8-я, 11-я), по разу отличались Ефим Быстров (42-я) и Владислав Килин (45-я). А сегодня хозяева льда взяли реванш – 4:2. У наших парней цель поразили Глеб Бармин (28-я, 1:2) и Иван Климкин (40-я, 2:3).

После сегодняшнего игрового дня МХК «Тамбов» имеет в своем активе 16 очков, занимая второе место. Лидирует в восточной конференции НМХЛ саратовский «Кристалл» (19 баллов). В ТОП-3 также входит пензенский «Дизелист» (14). Теперь 29 и 30 октября мичуринцы примут на своем льду кирово-чепецкую «Олимпию» (четвертое место, 13 очков). Начало игр в 13:00.