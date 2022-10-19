В Тамбове провели больше 400 субботников

С начала октября в Тамбове прошли около 420 акций по уборке городских территорий, в том числе порядка 70 - в день проведения общегородского субботника. Убрать опавшую листву, удалить дикую поросль, собрать мусор в этот день во дворы своих многоквартирных домов и на улицы частного сектора вышли около 700 жителей. Всего же в субботниках приняло участие свыше восьми тысяч тамбовчан.

Информированием, предоставлением при необходимости инвентаря, организацией вывоза собранного сора и мусора занимаются в комитете по делам горожан и связям с общественностью администрации города Тамбова.

- До конца осеннего месячника по благоустройству запланировано провести еще порядка 250 субботников, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Чтобы мусор не складировался, дата проведения уборок скоординирована с графиком его вывоза службами городского хозяйства.