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Общество19 октября 2022 13:22

В Тамбовской области выбрали победителя второго этапа конкурса «Народный участковый»

Больше всего голосов получил полицейский Борис Горин из областного центра
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Завершилось голосование по второму этапу Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», которое было организовано на интернет-сайте УМВД России по Тамбовской области. В течение десяти дней в специальной рубрике можно было проголосовать за любого из десяти участковых уполномоченных полиции, представляющих города и районы Тамбовской области.

По итогам второго этапа победителем регионального этапа конкурса МВД России «Народный участковый» в Тамбовской области стал лейтенант полиции Борис Горин из Тамбова. Полицейский четыре года обслуживает часть Октябрьского района Тамбова, где проживает около пяти тысяч человек. За него на интернет-сайте УМВД России по Тамбовской области отдали свои голоса свыше одиннадцати тысяч жителей региона. С начала года участковый раскрыл 20 преступлений, 58 административных правонарушений, задержал 3 человек, находящихся в розыске, рассмотрел 324 жалобы и заявления.

Самое главное в своей работе он считает доверие людей, проживающих на подведомственной территории. Если граждане доверяют участковому инспектору, он всегда в курсе, что происходит на участке, кто чем занимается и какие действия предпринять, чтобы пресечь и предотвратить противоправное деяние или способствовать его раскрытию в самое короткое время.

- Борис Горин будет представлять УМВД России по Тамбовской области на третьем заключительном этапе конкурса МВД России «Народный участковый», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Голосование будет организовано на Интернет-сайте газеты «Комсомольская правда». Победителя пригласят на встречу с Министром внутренних дел и вручат главный приз конкурса – автомобиль.