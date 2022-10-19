В Тамбовской области выбрали победителя второго этапа конкурса «Народный участковый»

Завершилось голосование по второму этапу Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», которое было организовано на интернет-сайте УМВД России по Тамбовской области. В течение десяти дней в специальной рубрике можно было проголосовать за любого из десяти участковых уполномоченных полиции, представляющих города и районы Тамбовской области.

По итогам второго этапа победителем регионального этапа конкурса МВД России «Народный участковый» в Тамбовской области стал лейтенант полиции Борис Горин из Тамбова. Полицейский четыре года обслуживает часть Октябрьского района Тамбова, где проживает около пяти тысяч человек. За него на интернет-сайте УМВД России по Тамбовской области отдали свои голоса свыше одиннадцати тысяч жителей региона. С начала года участковый раскрыл 20 преступлений, 58 административных правонарушений, задержал 3 человек, находящихся в розыске, рассмотрел 324 жалобы и заявления.

Самое главное в своей работе он считает доверие людей, проживающих на подведомственной территории. Если граждане доверяют участковому инспектору, он всегда в курсе, что происходит на участке, кто чем занимается и какие действия предпринять, чтобы пресечь и предотвратить противоправное деяние или способствовать его раскрытию в самое короткое время.

- Борис Горин будет представлять УМВД России по Тамбовской области на третьем заключительном этапе конкурса МВД России «Народный участковый», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Голосование будет организовано на Интернет-сайте газеты «Комсомольская правда». Победителя пригласят на встречу с Министром внутренних дел и вручат главный приз конкурса – автомобиль.