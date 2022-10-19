Работникам сельзозпредприятия в Тамбовской области не выплатили почти 3 миллиона рублей

В прокуратуре Инжавинского района провели проверку соблюдения законодательства в сфере оплаты труда и социального обеспечения. Установлено, что в одном из хозяйств возникла задолженность по выплате зарплаты за сентябрь-декабрь 2021 года перед 42 работниками, общая сумма которой составила 2 787 255 рублей. При этом января по сентябрь 2022 года выплаты производились регулярно и без задержек.

Для защиты прав работников предприятия и взыскания начисленной, но не выплаченной им заработной платы, прокуратура района направила 42 заявления о вынесении судебных приказов.

- Указанные требования удовлетворены, судебные приказы вынесены и находятся на исполнении, - сообщает прокуратура Тамбовской области.