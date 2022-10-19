Жители нескольких улиц Тамбова 20 октября останутся без света

По данным энергетиков, в Тамбове из-за проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ в четверг, 20 октября, будет временно прекращено электроснабжение с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 по ряду адресов:

- ул. Ерофеевская, д. 2-18;

- ул. Дегтярева, д. 20-40;

- ул. Петропавловская, д. 17-21;

- ул. Саратовская, д. 21-27;

- ул. Буденого, д. 1-37;

- ул. Гагарина, д. 121-135;

- ул. Орловская, д. 2-28;

- ул. Ленинградская, д. 14-30;

- ул. Советская, д. 80-86;

- ул. К.Маркса, д. 93-103;

- ул. Кронштадтская, д. 11-27.