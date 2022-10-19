Бывшая начальник отдела администрации Знаменского района осуждена за взяточничество

В Тамбовской области вынесли приговор бывшей начальнице отдела по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству и размещения заказов для муниципальных нужд администрации Знаменского района, которую признали виновной в получении взятки.

На следствии и в суде установили, что в декабре 2020 года и декабре 2021 года сотрудница получило от индивидуального предпринимателя, исполнявшего условия муниципального контракта по содержанию автомобильных дорог общего пользования на территории Знаменского района, взятку в 120 тысяч рублей за оказание содействия в оформлении документации в рамках выполнения контракта. Преступление выявлено при участии сотрудников регионального УМВД России.

- Приговором суда фигурантке назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности на срок 1 год 6 месяцев и с взысканием в доход государства денежных средств, полученных в результате совершения преступления. Приговор не вступил в законную силу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Индивидуальный предприниматель также стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве.