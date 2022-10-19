Тамбовчанин обманул 8 человек, обещая помочь им получить права

Сотрудники моршанской полиции расследуют серию афер, которые совершил ранее судимый житель областного центра. 31-летний мужчина за деньги предлагал помощь в получении прав на управление автомобилем и сдачу экзаменов. Фактически повлиять на результаты испытаний тамбовчанин не мог. За свои услуги он брал от 20 до 70 тысяч рублей, которые присваивал и тратил на личные нужды. После неудачной сдачи экзамена обманутые люди приходили за объяснениями к мошеннику, а тот просил подождать какое-то время для положительного решения вопроса. Однако вопрос не решался, деньги не возвращались.Сейчас полицейским известно о восьми подобных фактах.

- Сотрудники уголовного розыска МОМВД России «Моршанский» устанавливают других пострадавших, которые стали жертвами мошенника, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.