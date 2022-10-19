Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 октября 2022 8:23

Тамбовчанин обманул 8 человек, обещая помочь им получить права

Аферист получал за «содействие» от 20 до 70 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Сотрудники моршанской полиции расследуют серию афер, которые совершил ранее судимый житель областного центра. 31-летний мужчина за деньги предлагал помощь в получении прав на управление автомобилем и сдачу экзаменов. Фактически повлиять на результаты испытаний тамбовчанин не мог. За свои услуги он брал от 20 до 70 тысяч рублей, которые присваивал и тратил на личные нужды. После неудачной сдачи экзамена обманутые люди приходили за объяснениями к мошеннику, а тот просил подождать какое-то время для положительного решения вопроса. Однако вопрос не решался, деньги не возвращались.Сейчас полицейским известно о восьми подобных фактах.

- Сотрудники уголовного розыска МОМВД России «Моршанский» устанавливают других пострадавших, которые стали жертвами мошенника, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.