Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт19 октября 2022 8:17

Тамбовчанин установил рекорд России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Константин Мацнев «выжал» 250 кг
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Константин Мацнев улучшил свой прежний рекорд на 10 кг

Константин Мацнев улучшил свой прежний рекорд на 10 кг

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Завершился Кубок России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. На соревнованиях воспитанник спортивно-адаптивной школы Константин Мацнев установил рекорд России. Он поднял вес 250 кг.

На сегодняшний день Константин Мацнев первый параспортсмен, поднявший такой вес. Прежний рекорд России составлял 245 кг, теперь наш спортсмен его обновил, что зафиксировала всероссийская федерация. Этот результат выше рекорда Европы.

- Кубок России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходил в Брянске с 11 по 15 октября, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из трех десятков регионов страны.