Тамбовчанин установил рекорд России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Константин Мацнев улучшил свой прежний рекорд на 10 кг Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Завершился Кубок России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. На соревнованиях воспитанник спортивно-адаптивной школы Константин Мацнев установил рекорд России. Он поднял вес 250 кг.

На сегодняшний день Константин Мацнев первый параспортсмен, поднявший такой вес. Прежний рекорд России составлял 245 кг, теперь наш спортсмен его обновил, что зафиксировала всероссийская федерация. Этот результат выше рекорда Европы.

- Кубок России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходил в Брянске с 11 по 15 октября, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из трех десятков регионов страны.