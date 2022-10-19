С улиц Тамбова убирают брошенные автомобили

За 9 месяцев этого года административный комитет мэрии выявил на улицах и во дворах областного центра 178 машин, имеющих признаки бесхозных. Автохлам мешает проехать другим автомобилистам и городскому транспорту, портит облик города, затрудняет движение пешеходов.

Предварительно административный комитет ведет поиск собственников таких автомобилей, размещая информацию на официальном сайте администрации. Также в местах нахождения брошенных автомобилей расклеиваются уведомления для собственников. Часть владельцев откликнулись — 21 машина была вывезена ими самостоятельно. Еще 8 отправились на стоянку «Спецтехуниверсала».

- 18 октября эвакуировали еще один автомобиль, находившийся на стоянке около дома №120 по ул. Н. Вирты. Предварительно был установлен собственник, но он не откликнулся. Как сообщили соседи, по указанному адресу он давно не проживает, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Как рассказал, начальник ремонтно-строительной службы муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» Максим Воронков, автомобиль эвакуирован на охраняемую стоянку, где будет храниться в течение 3 месяцев. После окончания этого срока, если не объявится хозяин, транспортное средство будет признано бесхозным и утилизировано.