В Тамбовской области разыскивают 70-летнюю женщину

Любовь Мандрыкину ищут почти три недели Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Рассказовском МСО СК СКР по Тамбовской области устанавливают обстоятельства исчезновения и местонахождение 70-летней Любови Мандрыкиной. Днем 29 сентября женщина ушла из дома, расположенного в пос. Меховая фабрика города Рассказово и не вернулась.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.

Была одета: синяя беретка, темно-серая болоньевая куртка, халат темно-зеленого цвета, брюки серого цвета, резиновые сапоги синего цвета в белый горошек.

- Всех, кто обладает информацией о месте возможного нахождения пенсионерки или обстоятельствах ее исчезновения, просьба позвонить по телефону 8-915-670-86-14 (дежурный по следственному управлению), - обращаются к жителям области в региональном СУ СКР.