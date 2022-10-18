В Тамбовской области в аварии погибли водитель и пассажир электроскутера

Двое мужчин погибли на месте ДТП Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погибли два человека, произошла 17 октября в 0 часов 55 минут в районе дома №248 по улице Большая Садовая города Уварово. 26-летний мужчина за рулем «LАDА111730 Калина» столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении электроскутером, которым управлял 46-летний мужчина.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Лада Калина» не пострадал, водитель электроскутера и его 46-летний пассажир от полученных травм скончались до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.