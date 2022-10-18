Тамбовчане стали реже простужаться

В Тамбовской области, по данным санитарных врачей, заболеваемостью гриппом и ОРВИ снизилась на 7,8% по отношению к предшествующей неделе. За медицинской помощью с признаками простуды обратилось 6833 человека, показатель заболеваемости составил 67,9 на 10 тыс. населения, что на 23,3% выше порогового значения. Превышение среднеобластного показателя зафиксировали в Уварово – 133,1 на 10 тыс. нас., и Тамбове – 106,5 на 10 тыс. нас.).

Доля заболевших ОРВИ детей составила – 54,4 %. На долю взрослых пришлось – 45,5%.

- Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ свидетельствуют о циркуляции вирусов не гриппозной этиологии, в т.ч. риновирусы – 54,5%, парагрипп – 18,2%, сезонные коронавирусы человека (не covid-19) – 18,2%, метапневмовирусы – 9,1%. Вирусы гриппа не выделялись, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.