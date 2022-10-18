Аварию на улице Пролетарской, во время которой пострадала девушка и оказался поврежден столб ЛЭП, совершил пьяный водитель на угнанном автомобиле

В момент аварии 19-длетний водитель был пьян Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Стали известны подробности ДТП, которое произошло 16 октября на улице Пролетарской областного центра. В этой аварии пострадала 16-летняя девушка, серьезные повреждения выявили на линии уличного освещения – не вписавшийся в поворот водитель «Лада Калина» протаранил столб ЛЭП. Выяснилось, что автомобиль был угнан с улицы Мичуринской. Молодой человек находился в гостях у его владелицы, а после решил покататься на чужой машине, но не справился с управлением.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение чужим имуществом без цели хищения (угон)», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновному в таком преступлении грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. К тому же придется возместить материальный ущерб, причиненный автомобилю.