Стали известны подробности ДТП с поездом и КамАЗом

В аварии погиб помощник машиниста Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Стали известны подробности страшной аварии с участием поезда и КамАЗа, которая произошла 17 октября в 15 часов 30 минут на 5 километре автодороги «Сатинка -Медное» на пересечении с железной дорогой «Обловка - Тамбов». Здесь столкнулись КамАЗ-5511 под управлением 30-летнего мужчины и маршрутного поезда Обловка - Тамбов. ДТП произошло на оборудованном светофором, знаками и разметкой железнодорожном переезде.

- В происшествии погиб помощник машиниста и пострадали 14 человек, в том числе водитель КамАЗа, машинист, и пассажиры поезда, в числе которых ребенок и беременная женщина, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Двое пострадавших получили тяжелые травмы.