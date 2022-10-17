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Происшествия17 октября 2022 19:04

Стали известны подробности ДТП с поездом и КамАЗом

В аварии погиб помощник машиниста и пострадали 14 человек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В аварии погиб помощник машиниста

В аварии погиб помощник машиниста

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Стали известны подробности страшной аварии с участием поезда и КамАЗа, которая произошла 17 октября в 15 часов 30 минут на 5 километре автодороги «Сатинка -Медное» на пересечении с железной дорогой «Обловка - Тамбов». Здесь столкнулись КамАЗ-5511 под управлением 30-летнего мужчины и маршрутного поезда Обловка - Тамбов. ДТП произошло на оборудованном светофором, знаками и разметкой железнодорожном переезде.

- В происшествии погиб помощник машиниста и пострадали 14 человек, в том числе водитель КамАЗа, машинист, и пассажиры поезда, в числе которых ребенок и беременная женщина, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Двое пострадавших получили тяжелые травмы.