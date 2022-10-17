Тамбовские дзюдоисты устроили домашний финал на Кубке России

Тренируются спортсмены под руководством Александра Альбицкого. Фото со страницы "Физическая культура и спорт Тамбовской области" в VK.

В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» состоялся Кубок России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями. В соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 73 кг в финал вышли воспитанники местной спортивно-адаптивной школы Виктор Устратов и Константин Чернышов. В этот раз сильнее оказался Константин, который вдобавок к золотой медали выполнил норматив на присвоение звания «Мастер спорта России».

Виктор стал вторым. Тренируются спортсмены под руководством Александра Альбицкого.

Как сообщалось ранее, мичуринский «Тамбов» во второй раз переиграл фарм-клуб воронежского «Бурана» (4:0) в розыгрыше НМХЛ. По разу соперников огорчили Долишня (9-я), Юшков (12-я), Просвирнин (43-я) и Антонов (51-я).