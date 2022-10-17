Мичуринский «Тамбов» во второй раз переиграл фарм-клуб воронежского «Бурана»

По разу соперников огорчили Долишня (9-я), Юшков (12-я), Просвирнин (43-я) и Антонов (51-я). Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Мичуринский «Тамбов» в рамках регулярного чемпионата НМХЛ во второй раз обыграл в Нововоронеже местный «Протон». Как и в первом матче, гости забросили четыре шайбы, но свои ворота на сей раз оставили «сухими». По разу фарм-клуб воронежского «Бурана» огорчили Долишня (9-я), Юшков (12-я), Просвирнин (43-я) и Антонов (51-я). Итог – 4:0 в пользу мичуринцев, и это вторая их гостевая победа в этом розыгрыше.

После удачного выезда в Нововоронеж МХК «Тамбов» имеет в своем активе 14 очков, столько же у пензенского «Дизелиста». Лидирует в восточной конференции НМХЛ саратовский «Кристалл» (17 баллов). Теперь 18 и 19 октября мичуринцы проведут еще два матча на воронежской земле – с «ЭкоНивой-Бобров». Начало игр в 18:00.