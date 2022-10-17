Тамбовчанин получил 7,5 лет колонии за расправу над гражданской женой

В Тамбовской области вынесли приговор 56-летнему мужчине, которого признали виновным в причинении тяжких телесных повреждений сожительнице, повлекших ее смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 12 июня этого года между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина подверг гражданскую супругу избиению. Через несколько дней 39-летняя потерпевшая скончалась от полученной черепно-мозговой травмы.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.