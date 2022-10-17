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Происшествия17 октября 2022 13:48

В аварии с автобусом «Тамбов-Мичуринск» пострадали 6 пассажиров

Участниками аварии стали еще две грузовые машины
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В аварии пострадали 6 человек

В аварии пострадали 6 человек

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

17 октября на 447 километре автодороги Р-22 Каспий произошла авария с участием автобуса и двух грузовых машин. Как сообщили в региональном УГИБДД, со стороны Тамбова по направлению к Мичуринску ехали большегруз MAN с полуприцепом, Isuzu , а за ним автобус сообщением «Тамбов-Мичуринск». Водитель MAN решил съехать на обочину, отчего ехавший сзади Isuzu начал тормозить, сзади в него въехал автобус, а иномарка от удара врезалась в фуру.

- В результате аварии пострадали 6 пассажиров автобуса, детей среди них не было пассажиры, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Водители грузовиков не пострадали

Водители грузовиков не пострадали

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области