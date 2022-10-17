В Саратове задержали афериста, который обманул тамбовского пенсионера

На выходных в городе Саратове задержали 28-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении серии фактов телефонного мошенничества. Его доставили в Тамбов для проведения следственных действий и опросили. Жертвой мошенника стал 82-летний житель Тамбова. Ранее ему позвонил неизвестный, представлялся хорошим знакомым дочери, попавшей в аварию, и просил деньги для освобождения ее от уголовной ответственности. Обеспокоенный пенсионер отдал прибывшему курьеру полмиллиона рублей, которые тот привез в Саратов и передал мошеннику.

- В полиции Тамбова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»., - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Решается вопрос об аресте подозреваемого. Саратовские коллеги подозревают задержанного в нескольких аналогичных эпизодах мошеннической деятельности.