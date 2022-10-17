На Тамбовщине стартовал зимний сезон охоты

С 15 октября в Тамбовской области открылся сезон охоты на пушных зверей. До 11 февраля в общедоступных охотничьих угодьях региона можно добывать зайцев, бобров, куниц. Кроме того, с 1 ноября до 28 февраля разрешена охота на лисиц, енотовидных собак и волков.

Получить разрешение на охоту в общедоступных охотничьих угодьях региона можно в ТОГКУ «Тамбовохота» (Тамбов, Моршанское шоссе, 30), МФЦ, посредством портала Госуслуги, у районного охотоведа. Разрешение на добычу бобра и куницы можно получить в Тамбовоблохотуправлении (Тамбов, ул. Московская, 11 Б).

- Каждый охотник при себе должен иметь необходимые документы, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - За охоту без документов нарушителей обяжут заплатить штраф. По вопросам можно звонить по тел. 8(4752)79-25-89, 8(4752)53-19-47.