Постоялец тамбовского интерната угрожал убить медсестру

Тамбовчанин получил судимость за нападение на медсестру. 67-летний мужчина проживает в одном из социальных учреждений на территории Сосновского района. Администрация интерната категорически запрещают на своей территории употребление алкоголя, но несмотря на это, пожилой мужчина 22 мая купил в магазине спиртное, пронес его в учреждение и стал распивать. Нарушение заметила медсестра, она забрала алкоголь и вылила его в раковину. Разозлившись, мужчина схватил со стола кухонный нож и стал угрожать сотруднице убийством. Испугавшись за свою жизнь, медсестра закрылась в одном из служебных кабинетов до приезда полицейских. Оперативники опросили медсестру, подозреваемого и свидетелей, а изъяли орудие преступления. В полиции Сосновского района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». По окончании расследования уголовное дело направили в суд Сосновского района.

- Рассмотрев материалы уголовного дела суд признал мужчину виновным в угрозах убийством и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.