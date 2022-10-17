После общегородского субботника из Тамбова вывезли 500 кубометров мусора

В субботу, 15 октября в областном центре состоялся общегородской субботник. Традиционно он проходит в рамках месячника по благоустройству. На уборку городских территорий вышли около 750 муниципальных служащих и работников подведомственных учреждений. К субботнику также присоединились неравнодушные горожане и работники организаций.

На порядка 40 адресах было собрано почти 500 куб.м. мусора, что по объему соответствует 50 грузовикам. Это пластиковые бутылки, банки, ветки, старые покрышки и многое другое. Для более оперативного вывоза собранного мусора город поделили участки, за каждый из которых отвечала отдельная служба городского хозяйства.

- Осенний субботник по уборке городских территорий продлится до 31 октября, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.