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Общество17 октября 2022 11:23

После общегородского субботника из Тамбова вывезли 500 кубометров мусора

В уборке приняли участие около 750 человек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В субботу, 15 октября в областном центре состоялся общегородской субботник. Традиционно он проходит в рамках месячника по благоустройству. На уборку городских территорий вышли около 750 муниципальных служащих и работников подведомственных учреждений. К субботнику также присоединились неравнодушные горожане и работники организаций.

На порядка 40 адресах было собрано почти 500 куб.м. мусора, что по объему соответствует 50 грузовикам. Это пластиковые бутылки, банки, ветки, старые покрышки и многое другое. Для более оперативного вывоза собранного мусора город поделили участки, за каждый из которых отвечала отдельная служба городского хозяйства.

- Осенний субботник по уборке городских территорий продлится до 31 октября, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.