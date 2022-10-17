В Тамбове подростки погасили «Вечный огонь»

16 октября в 18 часов 45 минут сотрудники полиции при помощи системы «Безопасный город» узнали о том, что трое неизвестных потушили огонь «Вечного огня» на Соборной площади Тамбова. Очень быстро личности правонарушителей установили. Ими оказались трое подростков - учащиеся двух школ Тамбова. Один из ребят уже стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Сейчас в отношении родителей подростков составлен административный протокол по ст. 5.35. КоАП РФ «Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Все административные материалы в отношении родителей направят в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации города, где к ним примут меры административного и профилактического воздействия.

- После того, как произошедшему дадут правовую оценку, сотрудники полиции будут ходатайствовать о помещении подростков в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, эта мера должна стать профилактической, - говорят в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.